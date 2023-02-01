Кардифф Сити - Рединг 17 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
17 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Рединг, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Стив Морисон
|Сабри Лямуши
|Пол Инс
История личных встреч
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|2 : 1
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 1
|16.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 1
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 2
|04.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 3 1 : 4
|31.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 1
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|18.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|3 : 0
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|31
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|32
|54
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|31
|50
| 5
Плей-офф за повышение
|Сандерленд
|31
|48
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|32
|47
|7
|Миллуолл
|30
|46
|8
|Блэкберн Роверс
|31
|46
|9
|Норвич Сити
|31
|45
|10
|Вест Бромвич Альбион
|31
|45
|11
|Ковентри Сити
|31
|42
|12
|Суонси Сити
|31
|42
|13
|Халл Сити
|32
|41
|14
|Престон Норт Энд
|31
|41
|15
|Рединг
|31
|41
|16
|Бристоль Сити
|31
|40
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|39
|18
|Бирмингем Сити
|31
|38
|19
|Сток Сити
|31
|37
|20
|Ротерхэм Юнайтед
|31
|33
|21
|Кардифф Сити
|32
|32
| 22
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|31
|30
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|31
|28
| 24
Зона вылета
|Блэкпул
|31
|28