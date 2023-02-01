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Кардифф Сити - Рединг 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
17 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
Кардифф Сити
Рединг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Рединг, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кардифф Сити
      Кардифф
      Рединг
      Рединг
      Главные тренеры
      УэльсСтив Морисон
      ФранцияСабри Лямуши
      АнглияПол Инс
      История личных встреч
      06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Рединг2 : 1Кардифф Сити
      09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Рединг1 : 2Кардифф Сити
      02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Кардифф Сити0 : 1Рединг
      16.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Рединг1 : 1Кардифф Сити
      26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Кардифф Сити1 : 2Рединг
      04.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Кардифф Сити3 : 3 1 : 4Рединг
      31.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Кардифф Сити1 : 1Рединг
      25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Рединг1 : 1Кардифф Сити
      18.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Рединг3 : 0Кардифф Сити
      06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Кардифф Сити0 : 0Рединг
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Повышение
      		Бёрнли3169
      2
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед3161
      3
      Плей-офф за повышение
      		Мидлсбро3254
      4
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун3150
      5
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд3148
      6
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд3247
      7 Миллуолл3046
      8 Блэкберн Роверс3146
      9 Норвич Сити3145
      10 Вест Бромвич Альбион3145
      11 Ковентри Сити3142
      12 Суонси Сити3142
      13 Халл Сити3241
      14 Престон Норт Энд3141
      15 Рединг3141
      16 Бристоль Сити3140
      17 Куинз Парк Рейнджерс3239
      18 Бирмингем Сити3138
      19 Сток Сити3137
      20 Ротерхэм Юнайтед3133
      21 Кардифф Сити3232
      22
      Зона вылета
      		Уиган Атлетик3130
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун3128
      24
      Зона вылета
      		Блэкпул3128

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