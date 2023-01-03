Астон Вилла - Арсенал 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
18 Февраля 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Микель Артета
История личных встреч
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 0
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|30.05.2015
|Кубок Англии
|Финал
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Грубейшая судейская ошибка может повлиять на чемпионство. В чемпионате Англии случилось необъяснимое. Судьи забыли про офсайд в матче «Арсенала»0'Гвардиола вырастил себе конкурента в борьбе за титул. «Арсенал» реально сильнее «Манчестер Сити»? Разбор показателей лучших команд АПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|73.9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|55.6
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|50.7
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|51.5
|9
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|50.8
|10
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|47.0
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|42.4
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|37.9
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|34.8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
|17
|Лидс Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|27.3
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|27.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|22.7