21:46 ()
Свернуть список

Брентфорд - Кристал Пэлас 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Брентфорд
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брентфорд
      Лондон
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      ДанияТомас Франк
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      30.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас1 : 1Брентфорд
      12.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Брентфорд0 : 0Кристал Пэлас
      21.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Кристал Пэлас0 : 0Брентфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити23 16 3 4 59-23 51 73.9
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал22 16 3 3 47-21 51 77.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед23 14 4 5 38-28 46 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед22 10 11 1 35-13 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Брайтон энд Хоув Альбион21 10 5 6 39-28 35 55.6
      7 Фулхэм23 10 5 8 34-30 35 50.7
      8 Брентфорд22 8 10 4 36-29 34 51.5
      9 Ливерпуль21 9 5 7 36-28 32 50.8
      10 Челси22 8 7 7 23-22 31 47.0
      11 Астон Вилла22 8 4 10 26-34 28 42.4
      12 Кристал Пэлас22 6 7 9 20-30 25 37.9
      13 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      14 Ноттингем Форест22 6 6 10 17-37 24 36.4
      15 Вулверхэмптон22 6 5 11 17-31 23 34.8
      16 Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      17 Лидс Юнайтед22 4 7 11 28-38 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон22 4 6 12 16-30 18 27.3
      19
      Зона вылета
      		Борнмут22 4 6 12 20-44 18 27.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон22 4 3 15 18-40 15 22.7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close