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Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
18 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      31.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
      30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
      16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
      30.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
      14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
      26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
      03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Синдром седьмого сезона. Разбор проблем команды Юргена Клоппа. Почему «Ливерпуль» так плох и пора ли Клоппу уходить?0'Считаем, сколько вложили миллиардеры в свои клубы с учётом футбольной инфляции. Сравниваем траты «Челси», «ПСЖ», «Сити» и «Ньюкасла». Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити23 16 3 4 59-23 51 73.9
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал22 16 3 3 47-21 51 77.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед23 14 4 5 38-28 46 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед22 10 11 1 35-13 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Брайтон энд Хоув Альбион21 10 5 6 39-28 35 55.6
      7 Фулхэм23 10 5 8 34-30 35 50.7
      8 Брентфорд22 8 10 4 36-29 34 51.5
      9 Ливерпуль21 9 5 7 36-28 32 50.8
      10 Челси22 8 7 7 23-22 31 47.0
      11 Астон Вилла22 8 4 10 26-34 28 42.4
      12 Кристал Пэлас22 6 7 9 20-30 25 37.9
      13 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      14 Ноттингем Форест22 6 6 10 17-37 24 36.4
      15 Вулверхэмптон22 6 5 11 17-31 23 34.8
      16 Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      17 Лидс Юнайтед22 4 7 11 28-38 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Эвертон22 4 6 12 16-30 18 27.3
      19
      Зона вылета
      		Борнмут22 4 6 12 20-44 18 27.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон22 4 3 15 18-40 15 22.7

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