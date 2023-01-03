Ноттингем Форест - Манчестер Сити 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Сити, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Считаем, сколько вложили миллиардеры в свои клубы с учётом футбольной инфляции. Сравниваем траты «Челси», «ПСЖ», «Сити» и «Ньюкасла». Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!0'Главные тренеры «Арсенала» и «Ман Сити» так и не сыграли вместе за «Барсу». Но ушли из клуба в один год. У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|73.9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|55.6
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|50.7
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|51.5
|9
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|50.8
|10
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|47.0
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|42.4
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|37.9
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|34.8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
|17
|Лидс Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|27.3
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|27.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|22.7