Ноттингем Форест - Манчестер Сити 18 Февраля прямая трансляция

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Считаем, сколько вложили миллиардеры в свои клубы с учётом футбольной инфляции. Сравниваем траты «Челси», «ПСЖ», «Сити» и «Ньюкасла». Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!0'Главные тренеры «Арсенала» и «Ман Сити» так и не сыграли вместе за «Барсу». Но ушли из клуба в один год. У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.