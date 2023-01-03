Челси - Саутгемптон 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
18 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Саутгемптон, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Ральф Хазенхюттль
|Натан Джонс
История личных встреч
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 1
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 6
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 4
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|73.9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|55.6
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|50.7
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|51.5
|9
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|50.8
|10
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|47.0
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|42.4
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|37.9
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|34.8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
|17
|Лидс Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|27.3
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|27.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
|22.7