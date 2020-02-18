Страсбург - Анже 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
18 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Анже, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Анже
Анже
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Абделазиз Буазама (и.о.)
История личных встреч
|06.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 3
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 1
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 2
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|78.3
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|71.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|68.1
| 4
Лига Европы
|Ланс
|23
|13
|7
|3
|35-18
|46
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|23
|12
|5
|6
|40-27
|41
|59.4
|6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|58.0
|7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|53.6
|8
|Лорьян
|23
|10
|6
|7
|35-35
|36
|52.2
|9
|Лион
|23
|10
|5
|8
|35-25
|35
|50.7
|10
|Реймс
|23
|7
|12
|4
|30-26
|33
|47.8
|11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|46.4
|12
|Клермон
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|43.5
|13
|Нант
|23
|6
|10
|7
|24-26
|28
|40.6
|14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|33.3
|15
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|29.0
|16
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|27.5
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|23
|3
|9
|11
|27-41
|18
|26.1
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|26.1
| 19
Зона вылета
|Осер
|23
|3
|6
|14
|19-47
|15
|21.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|23
|2
|4
|17
|19-48
|10
|14.5