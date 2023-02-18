Монца - Милан 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
18 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Милан, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Милан
Милан
Главные тренеры
|Джованни Строппа
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 11
|4 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|62.1
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|62.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|59.1
|7
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|45.5
|8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|45.5
|9
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|-15
|43.9
|10
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|43.9
|11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|43.9
|12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|40.9
|13
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|36.4
|14
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|36.4
|15
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|36.4
|16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|31.8
|17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|25.8
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|16.7
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|12.1