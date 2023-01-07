Интер - Удинезе 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
18 Февраля 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Удинезе, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 2
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|04.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 0
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|62.1
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|62.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|59.1
|7
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|45.5
|8
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|45.5
|9
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|-15
|43.9
|10
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|43.9
|11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|43.9
|12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|40.9
|13
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|36.4
|14
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|36.4
|15
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|36.4
|16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|31.8
|17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|25.8
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|16.7
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|12.1