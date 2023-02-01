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Айнтрахт - Вердер 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
18 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
Айнтрахт Ф
Вердер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Вердер, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Вердер
      Бремен
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      ГерманияОле Вернер
      История личных встреч
      28.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 4 Вердер3 : 4Айнтрахт Ф
      26.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
      31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
      03.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
      04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
      06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Айнтрахт Ф2 : 2Вердер
      26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
      01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф1 : 2Вердер
      01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
      03.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф2 : 1Вердер
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария20 12 7 1 59-18 43 71.7
      2
      Лига чемпионов
      		Унион20 13 3 4 35-24 42 70.0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д20 13 1 6 40-26 40 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург20 11 4 5 32-31 37 61.7
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг20 10 6 4 40-26 36 60.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф20 10 5 5 40-29 35 58.3
      7 Вольфсбург20 8 6 6 38-26 30 50.0
      8 Байер20 8 3 9 33-32 27 45.0
      9 Вердер20 8 3 9 31-39 27 45.0
      10 Боруссия М20 7 5 8 35-33 26 43.3
      11 Кёльн20 6 8 6 32-31 26 43.3
      12 Майнц20 7 5 8 30-32 26 43.3
      13 Аугсбург20 6 3 11 25-36 21 35.0
      14 Хоффенхайм20 5 4 11 29-39 19 31.7
      15 Бохум20 6 1 13 24-49 19 31.7
      16 Герта20 4 5 11 24-36 17 28.3
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт20 3 7 10 23-36 16 26.7
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

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