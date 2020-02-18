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Штутгарт - Кёльн 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
18 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия)
Штутгарт
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияБруно Лаббадиа
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      28.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн0 : 0Штутгарт
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт2 : 1Кёльн
      19.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Штутгарт
      27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт0 : 2Кёльн
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн0 : 1Штутгарт
      23.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт1 : 1Кёльн
      04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн2 : 3Штутгарт
      13.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт2 : 1Кёльн
      23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн1 : 3Штутгарт
      16.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт1 : 3Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария20 12 7 1 59-18 43 71.7
      2
      Лига чемпионов
      		Унион20 13 3 4 35-24 42 70.0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д20 13 1 6 40-26 40 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург20 11 4 5 32-31 37 61.7
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг20 10 6 4 40-26 36 60.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф20 10 5 5 40-29 35 58.3
      7 Вольфсбург20 8 6 6 38-26 30 50.0
      8 Байер20 8 3 9 33-32 27 45.0
      9 Вердер20 8 3 9 31-39 27 45.0
      10 Боруссия М20 7 5 8 35-33 26 43.3
      11 Кёльн20 6 8 6 32-31 26 43.3
      12 Майнц20 7 5 8 30-32 26 43.3
      13 Аугсбург20 6 3 11 25-36 21 35.0
      14 Хоффенхайм20 5 4 11 29-39 19 31.7
      15 Бохум20 6 1 13 24-49 19 31.7
      16 Герта20 4 5 11 24-36 17 28.3
      17
      Зона вылета
      		Штутгарт20 3 7 10 23-36 16 26.7
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

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