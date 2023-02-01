Фейеноорд - АЗ Алкмар 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
18 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АЗ Алкмар, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Арне Слот
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 3
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 0
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|4 : 2
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 3
|26.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|20.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|2 : 1
|16.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 1
|22.04.2018
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 3
|11.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|21
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|21
|43
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|21
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|21
|33
|8
|Херенвен
|21
|27
|9
|Валвейк
|21
|26
|10
|Фортуна
|21
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Витесс
|21
|23
|13
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|14
|Эксельсиор
|21
|20
|15
|Волендам
|21
|17
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|21
|13
| 18
Зона вылета
|Гронинген
|21
|13