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Фейеноорд - АЗ Алкмар 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
18 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Фейеноорд
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - АЗ Алкмар, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар1 : 3Фейеноорд
      27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
      07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
      28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар4 : 2Фейеноорд
      24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Фейеноорд2 : 3АЗ Алкмар
      26.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Фейеноорд0 : 3АЗ Алкмар
      20.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
      16.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 АЗ Алкмар1 : 1Фейеноорд
      22.04.2018 Кубок Нидерландов Финал АЗ Алкмар0 : 3Фейеноорд
      11.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2146
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2144
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2143
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2142
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2140
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2137
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2133
      8 Херенвен2127
      9 Валвейк2126
      10 Фортуна2126
      11 НЕК Неймеген2124
      12 Витесс2123
      13 Гоу Эхед Иглс2122
      14 Эксельсиор2120
      15 Волендам2117
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2116
      17
      Зона вылета
      		Камбюр2113
      18
      Зона вылета
      		Гронинген2113

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