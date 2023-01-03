Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|01.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|10.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|78.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|59.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|56.5
|6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|52.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|53.0
|8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|53.0
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|44.9
|11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|40.6
|12
|Кристал Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|37.7
|13
|Ноттингем Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|36.2
|14
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|36.4
|15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|33.3
|16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|30.4
|17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|30.4
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|30.3
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|27.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|26.1