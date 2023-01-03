03:49 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      01.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
      02.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед1 : 1Лестер Сити
      16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити4 : 2Манчестер Юнайтед
      11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
      21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
      14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
      03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
      10.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Сделка по продаже «МЮ» может стать крупнейшей в истории спорта. Кто в конкурентах у шейхов? Назревает крупнейшая сделка в истории спорта. «Юнайтед» продадут за баснословные деньги0'Маркус Рашфорд снова вспомнил про футбол и помогает Эрику тен Хагу строить новый «Манчестер Юнайтед». Лучший нападающий мира в наступившем году. Звезда «МЮ» раскрыл в себе новые способности0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал23 17 3 3 51-23 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити24 16 4 4 60-24 52 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед23 14 4 5 38-28 46 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Фулхэм24 11 5 8 35-30 38 52.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      8 Ливерпуль22 10 5 7 38-28 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси23 8 7 8 23-23 31 44.9
      11 Астон Вилла23 8 4 11 28-38 28 40.6
      12 Кристал Пэлас23 6 8 9 21-31 26 37.7
      13 Ноттингем Форест23 6 7 10 18-38 25 36.2
      14 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      15 Вулверхэмптон23 6 5 12 17-32 23 33.3
      16 Эвертон23 5 6 12 17-30 21 30.4
      17 Борнмут23 5 6 12 21-44 21 30.4
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед23 4 7 12 28-39 19 27.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон23 5 3 15 19-40 18 26.1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close