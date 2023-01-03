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Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
19 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      ИталияАнтонио Конте
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      31.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
      20.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
      22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
      18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
      23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
      27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
      31.10.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал23 17 3 3 51-23 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити24 16 4 4 60-24 52 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед23 14 4 5 38-28 46 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур23 12 3 8 42-35 39 56.5
      6 Фулхэм24 11 5 8 35-30 38 52.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      8 Ливерпуль22 10 5 7 38-28 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси23 8 7 8 23-23 31 44.9
      11 Астон Вилла23 8 4 11 28-38 28 40.6
      12 Кристал Пэлас23 6 8 9 21-31 26 37.7
      13 Ноттингем Форест23 6 7 10 18-38 25 36.2
      14 Лестер Сити22 7 3 12 36-38 24 36.4
      15 Вулверхэмптон23 6 5 12 17-32 23 33.3
      16 Эвертон23 5 6 12 17-30 21 30.4
      17 Борнмут23 5 6 12 21-44 21 30.4
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед22 5 5 12 19-27 20 30.3
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед23 4 7 12 28-39 19 27.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон23 5 3 15 19-40 18 26.1

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