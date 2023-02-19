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Брест - Монако 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Брест
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брест
      Брест
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      МартиникаБруно Гружи (и.о.)
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      01.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако1 : 0Брест
      14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако4 : 2Брест
      31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Брест2 : 0Монако
      28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Монако2 : 0Брест
      04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест1 : 0Монако
      28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако4 : 1Брест
      19.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест2 : 0Монако
      02.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако0 : 1Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ23 17 3 3 55-20 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель23 15 4 4 45-20 49 71.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако23 14 5 4 51-30 47 68.1
      4
      Лига Европы
      		Ланс23 13 7 3 35-18 46 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лилль23 12 5 6 40-27 41 59.4
      6 Ренн23 12 4 7 42-28 40 58.0
      7 Ницца24 10 8 6 30-21 38 52.8
      8 Лорьян23 10 6 7 35-35 36 52.2
      9 Лион24 10 5 9 36-27 35 48.6
      10 Реймс24 7 13 4 30-26 34 47.2
      11 Тулуза23 9 5 9 39-39 32 46.4
      12 Клермон23 8 6 9 24-31 30 43.5
      13 Нант23 6 10 7 24-26 28 40.6
      14 Монпелье23 7 2 14 34-45 23 33.3
      15 Страсбург24 4 9 11 29-42 21 29.2
      16 Брест23 4 8 11 24-38 20 29.0
      17
      Зона вылета
      		Труа23 4 7 12 33-52 19 27.5
      18
      Зона вылета
      		Аяччо23 5 3 15 18-42 18 26.1
      19
      Зона вылета
      		Осер24 4 6 14 21-48 18 25.0
      20
      Зона вылета
      		Анже24 2 4 18 20-50 10 13.9

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