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Салернитана - Лацио 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Салернитана
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лацио, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияДавиде Никола
      ИталияМаурицио Сарри
      История личных встреч
      30.10.2022 Италия - Серия А Тур 12 Лацио1 : 3Салернитана
      15.01.2022 Италия - Серия А Тур 22 Салернитана0 : 3Лацио
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Лацио3 : 0Салернитана
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи23 20 2 1 56-15 62 89.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М23 15 2 6 44-27 47 68.1
      3
      Лига чемпионов
      		Милан23 13 5 5 39-30 44 63.8
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта22 12 5 5 41-24 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Рома22 12 5 5 29-19 41 62.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио22 11 6 5 37-19 39 59.1
      7 Болонья23 9 5 9 30-33 32 46.4
      8 Удинезе23 7 9 7 31-28 30 43.5
      9 Торино22 8 6 8 22-23 30 45.5
      10 Ювентус22 13 5 4 34-17 29 -15 43.9
      11 Монца23 8 5 10 28-31 29 42.0
      12 Эмполи22 6 9 7 21-28 27 40.9
      13 Лечче22 5 9 8 22-25 24 36.4
      14 Фиорентина22 6 6 10 23-29 24 36.4
      15 Сассуоло23 6 6 11 26-35 24 34.8
      16 Салернитана22 5 6 11 25-42 21 31.8
      17 Специя22 4 7 11 19-37 19 28.8
      18
      Зона вылета
      		Верона22 4 5 13 20-33 17 25.8
      19
      Зона вылета
      		Сампдория23 2 5 16 11-38 11 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе22 0 8 14 15-40 8 12.1

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