03:51 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Герта 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
19 Февраля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Боруссия Д
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Герта, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияЭдин Терзич
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      27.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта0 : 1Боруссия Д
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия Д2 : 1Герта
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта3 : 2Боруссия Д
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д2 : 0Герта
      21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта2 : 5Боруссия Д
      06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия Д1 : 0Герта
      30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Герта1 : 2Боруссия Д
      16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта2 : 3Боруссия Д
      27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 2Герта
      19.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Герта1 : 1Боруссия Д
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария21 12 7 2 61-21 43 68.3
      2
      Лига чемпионов
      		Унион20 13 3 4 35-24 42 70.0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д20 13 1 6 40-26 40 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург21 12 4 5 34-31 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг21 11 6 4 43-26 39 61.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф21 11 5 5 42-29 38 60.3
      7 Вольфсбург21 8 6 7 38-29 30 47.6
      8 Боруссия М21 8 5 8 38-35 29 46.0
      9 Байер20 8 3 9 33-32 27 45.0
      10 Вердер21 8 3 10 31-41 27 42.9
      11 Кёльн21 6 8 7 32-34 26 41.3
      12 Майнц20 7 5 8 30-32 26 43.3
      13 Аугсбург21 7 3 11 26-36 24 38.1
      14 Штутгарт21 4 7 10 26-36 19 30.2
      15 Хоффенхайм21 5 4 12 29-40 19 30.2
      16 Бохум21 6 1 14 24-51 19 30.2
      17
      Зона вылета
      		Герта20 4 5 11 24-36 17 28.3
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0420 2 6 12 14-41 12 20.0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close