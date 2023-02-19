Байер - Майнц 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Февраля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Майнц, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Хаби Олано Алонсо
|Бо Свенссон
История личных встреч
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|08.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 5
|23.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|28.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|68.3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|70.0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|61.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|5
|5
|42-29
|38
|60.3
|7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|47.6
|8
|Боруссия М
|21
|8
|5
|8
|38-35
|29
|46.0
|9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|45.0
|10
|Вердер
|21
|8
|3
|10
|31-41
|27
|42.9
|11
|Кёльн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|41.3
|12
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|43.3
|13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|38.1
|14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|30.2
|15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|30.2
|16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|30.2
| 17
Зона вылета
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|28.3
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
|20.0