Фиорентина - Эмполи 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 4
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|89.9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|68.1
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|63.8
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|62.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|59.1
|7
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|46.4
|8
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|43.5
|9
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|45.5
|10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|-15
|43.9
|11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|42.0
|12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|40.9
|13
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|36.4
|14
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|36.4
|15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|34.8
|16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|31.8
|17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|28.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|25.8
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
|12.1