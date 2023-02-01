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Утрехт - ПСВ Эйндховен 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
19 Февраля 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Утрехт
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Утрехт
      Утрехт
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыХенк Фразер
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 ПСВ Эйндховен6 : 1Утрехт
      13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
      04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
      13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
      19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Утрехт3 : 0ПСВ Эйндховен
      10.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
      11.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 ПСВ Эйндховен4 : 0Утрехт
      03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 ПСВ Эйндховен3 : 0Утрехт
      24.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Утрехт1 : 7ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2249
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2244
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2143
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2142
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2140
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2137
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2133
      8 Валвейк2229
      9 Херенвен2127
      10 Фортуна2226
      11 НЕК Неймеген2124
      12 Витесс2223
      13 Гоу Эхед Иглс2122
      14 Волендам2220
      15 Эксельсиор2120
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2217
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2214
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2113

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