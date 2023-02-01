Утрехт - ПСВ Эйндховен 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
19 Февраля 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|6 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|4 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 0
|10.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|2 : 2
|11.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 0
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|49
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|22
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|21
|43
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|21
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|21
|33
|8
|Валвейк
|22
|29
|9
|Херенвен
|21
|27
|10
|Фортуна
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Витесс
|22
|23
|13
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|14
|Волендам
|22
|20
|15
|Эксельсиор
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|21
|13