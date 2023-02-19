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Аякс - Спарта 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
19 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
Аякс
Спарта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Спарта
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      НидерландыМорис Стейн
      История личных встреч
      21.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Спарта0 : 1Аякс
      09.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Аякс2 : 1Спарта
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Спарта0 : 1Аякс
      21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс4 : 2Спарта
      13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Спарта0 : 1Аякс
      19.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 1Спарта
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Спарта1 : 4Аякс
      18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта2 : 5Аякс
      14.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс4 : 0Спарта
      12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Аякс2 : 0Спарта
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2249
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2244
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2143
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2142
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2140
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2137
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2133
      8 Валвейк2229
      9 Херенвен2127
      10 Фортуна2226
      11 НЕК Неймеген2124
      12 Витесс2223
      13 Гоу Эхед Иглс2122
      14 Волендам2220
      15 Эксельсиор2120
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2217
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2214
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2113

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