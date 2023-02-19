Аякс - Спарта 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
19 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Джон Хейтинга
|Морис Стейн
История личных встреч
|21.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|4 : 2
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 1
|19.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 4
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 5
|14.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|4 : 0
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|49
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|22
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|21
|43
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|21
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|21
|33
|8
|Валвейк
|22
|29
|9
|Херенвен
|21
|27
|10
|Фортуна
|22
|26
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|Витесс
|22
|23
|13
|Гоу Эхед Иглс
|21
|22
|14
|Волендам
|22
|20
|15
|Эксельсиор
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|21
|13