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Хетафе - Валенсия 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
20 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Хетафе
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 20 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИталияДженнаро Гаттузо
      История личных встреч
      04.09.2022 Испания - Примера Тур 4 Валенсия5 : 1Хетафе
      12.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Хетафе0 : 0Валенсия
      13.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 0Хетафе
      27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Хетафе3 : 0Валенсия
      01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 2Хетафе
      08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 0Валенсия
      25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Валенсия3 : 3Хетафе
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Валенсия0 : 0Хетафе
      29.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия3 : 1Хетафе
      22.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Хетафе1 : 0Валенсия
      Текстовая трансляция
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      Мадридский клуб подпишет форварда на замену Бензема. Основные кандидаты на переход не слишком впечатляют. «Реал» наконец-то одумался. Осталось не совершить роковую ошибку на трансферном рынке0'Амрабат так рассчитывал на отъезд в Испанию, что потом пришлось извиняться. «Так не делают в последний день рынка». Почему «Барса» не взяла полуфиналиста ЧМ-20220'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Хетафе» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона22 19 2 1 45-7 59 89.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22 16 3 3 46-17 51 77.3
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад22 13 4 5 32-22 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М22 12 5 5 31-17 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис22 11 4 7 29-23 37 56.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано22 9 7 6 29-24 34 51.5
      7 Атлетик Б22 9 5 8 31-23 32 48.5
      8 Мальорка22 9 4 9 20-22 31 47.0
      9 Вильярреал22 9 4 9 24-22 31 47.0
      10 Осасуна22 8 6 8 19-21 30 45.5
      11 Жирона22 7 6 9 33-33 27 40.9
      12 Севилья22 6 7 9 24-30 25 37.9
      13 Эспаньол22 5 9 8 27-33 24 36.4
      14 Вальядолид22 7 3 12 16-30 24 36.4
      15 Сельта22 6 6 10 23-34 24 36.4
      16 Альмерия22 6 4 12 27-40 22 33.3
      17 Кадис22 5 7 10 17-35 22 33.3
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе21 4 7 10 18-28 19 30.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче22 1 6 15 15-45 9 13.6

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