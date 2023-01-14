Хетафе - Валенсия 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
20 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 20 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|04.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 3
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|29.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
|22.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|56.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|51.5
|7
|Атлетик Б
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|48.5
|8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|47.0
|9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|47.0
|10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|40.9
|12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|37.9
|13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|36.4
|14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|36.4
|15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|36.4
|16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|33.3
|17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
|13.6