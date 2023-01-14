Бенфика - Боавишта 21 Февраля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
21 Февраля 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Боавишта, которое состоится 21 Февраля 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Арманду Пети
История личных встреч
|27.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 3
|18.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 2
|25.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 1
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 0
|03.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 0
|04.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 1
|06.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 4
|29.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|5 : 1
|18.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|20
|17
|2
|1
|51-12
|53
|88.3
|2
|Порту
|21
|16
|3
|2
|48-12
|51
|81.0
|3
|Брага
|21
|16
|1
|4
|47-20
|49
|77.8
|4
|Спортинг
|20
|12
|2
|6
|40-21
|38
|63.3
|5
|Витория Гимарайнш
|21
|10
|4
|7
|19-20
|34
|54.0
|6
|Каза Пия
|21
|9
|5
|7
|18-20
|32
|50.8
|7
|Арока
|21
|8
|6
|7
|24-31
|30
|47.6
|8
|Боавишта
|20
|7
|5
|8
|23-31
|26
|43.3
|9
|Визела
|21
|7
|5
|9
|23-21
|26
|41.3
|10
|Шавиш
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|43.3
|11
|Портимоненсе
|21
|8
|2
|11
|18-27
|26
|41.3
|12
|Риу Аве
|21
|6
|6
|9
|20-25
|24
|38.1
|13
|Фамаликан
|21
|7
|3
|11
|21-29
|24
|38.1
|14
|Жил Висенте
|21
|6
|5
|10
|21-28
|23
|36.5
|15
|Эшторил
|21
|6
|4
|11
|19-29
|22
|34.9
|16
|Санта-Клара
|21
|3
|6
|12
|15-29
|15
|23.8
|17
|Маритиму
|21
|3
|4
|14
|14-39
|13
|20.6
|18
|Пасуш де Феррейра
|21
|3
|3
|15
|15-37
|12
|19.0