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Бенфика - Боавишта 21 Февраля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
21 Февраля 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
Бенфика
Боавишта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Боавишта, которое состоится 21 Февраля 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Боавишта
      Порту
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияАрманду Пети
      История личных встреч
      27.08.2022 Португалия - Примейра Тур 4 Боавишта0 : 3Бенфика
      18.02.2022 Португалия - Примейра Тур 23 Боавишта2 : 2Бенфика
      25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
      20.09.2021 Португалия - Примейра Тур 6 Бенфика3 : 1Боавишта
      13.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика2 : 0Боавишта
      03.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта3 : 0Бенфика
      04.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика3 : 1Боавишта
      06.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Боавишта1 : 4Бенфика
      29.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика5 : 1Боавишта
      18.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 2Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика20 17 2 1 51-12 53 88.3
      2 Порту21 16 3 2 48-12 51 81.0
      3 Брага21 16 1 4 47-20 49 77.8
      4 Спортинг20 12 2 6 40-21 38 63.3
      5 Витория Гимарайнш21 10 4 7 19-20 34 54.0
      6 Каза Пия21 9 5 7 18-20 32 50.8
      7 Арока21 8 6 7 24-31 30 47.6
      8 Боавишта20 7 5 8 23-31 26 43.3
      9 Визела21 7 5 9 23-21 26 41.3
      10 Шавиш20 6 8 6 19-24 26 43.3
      11 Портимоненсе21 8 2 11 18-27 26 41.3
      12 Риу Аве21 6 6 9 20-25 24 38.1
      13 Фамаликан21 7 3 11 21-29 24 38.1
      14 Жил Висенте21 6 5 10 21-28 23 36.5
      15 Эшторил21 6 4 11 19-29 22 34.9
      16 Санта-Клара21 3 6 12 15-29 15 23.8
      17 Маритиму21 3 4 14 14-39 13 20.6
      18 Пасуш де Феррейра21 3 3 15 15-37 12 19.0

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