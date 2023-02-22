Ростов - Урал 22 Февраля прямая трансляция
22 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 22 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|17.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|6
|11
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|6
|10
|4
|Химки
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|6
|12
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|6
|11
|4
|Факел
|6
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|6
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|6
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|6
|9
|4
|Оренбург
|6
|8
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2