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Ростов - Урал 22 Февраля прямая трансляция

22 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Ростов
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 22 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      14.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Ростов1 : 2Урал
      11.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов1 : 4Урал
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Урал1 : 1Ростов
      10.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал1 : 0Ростов
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ростов1 : 0Урал
      30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов0 : 0Урал
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал2 : 2Ростов
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов2 : 1Урал
      17.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал1 : 1Ростов
      13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 0Урал
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М611
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород610
      4 Химки62
      Группа B
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов612
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит611
      4 Факел60
      Группа C
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М610
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов69
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат69
      4 Оренбург68
      Группа D
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал614
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА613
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М67
      4 Сочи62

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