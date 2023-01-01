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Крылья Советов - Динамо М 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Февраля 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Крылья Советов
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Крылья Советов0 : 2Динамо М
      06.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Крылья Советов5 : 2Динамо М
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов2 : 0Динамо М
      12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М2 : 0Крылья Советов
      30.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 0Динамо М
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М1 : 0Крылья Советов
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 0Динамо М
      17.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      29.10.2015 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов0 : 1Динамо М
      Текстовая трансляция
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      0'
      Прикидываем, что нужно сделать москвичам, чтобы стать сильнее. Славише Йокановичу необходимо решить сразу несколько проблем. Главные задачи «Динамо» на зиму-20230'В середине февраля 2023 года слухи начали отправлять Захаряна в Турцию. Звезду РПЛ упорно отправляют в Турцию. Что не так со слухами про Захаряна?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М611
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород610
      4 Химки62
      Группа B
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов612
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит611
      4 Факел60
      Группа C
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М610
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов69
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат69
      4 Оренбург68
      Группа D
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал614
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА613
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М67
      4 Сочи62

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