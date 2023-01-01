Крылья Советов - Динамо М 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
23 Февраля 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|5 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|29.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
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Прикидываем, что нужно сделать москвичам, чтобы стать сильнее. Славише Йокановичу необходимо решить сразу несколько проблем. Главные задачи «Динамо» на зиму-20230'В середине февраля 2023 года слухи начали отправлять Захаряна в Турцию. Звезду РПЛ упорно отправляют в Турцию. Что не так со слухами про Захаряна?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|6
|11
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|6
|10
|4
|Химки
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|6
|12
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|6
|11
|4
|Факел
|6
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|6
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|6
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|6
|9
|4
|Оренбург
|6
|8
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2