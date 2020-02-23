ЦСКА - Краснодар 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Владимир Ивич
История личных встреч
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 2
|27.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 0
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
Текстовая трансляция{timer}
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В интервью «Чемпионату» Джон Кордоба рассказал о работе с новым тренером «Краснодара» Ивичем и объяснил, почему зимой не уехал в Европу. Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко0'Ровно 15 лет назад Сергей Галицкий зарегистрировал собственный футбольный клуб. Вспоминаем главные события в истории команды. «Краснодару» — 15 лет. Чего достиг клуб Галицкого за такой немалый срок?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|6
|11
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|6
|10
|4
|Химки
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|6
|13
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|6
|12
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|6
|11
|4
|Факел
|6
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|6
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|6
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|6
|9
|4
|Оренбург
|6
|8
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|6
|14
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|6
|13
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|6
|7
|4
|Сочи
|6
|2