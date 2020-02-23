11:30 ()
Свернуть список

ЦСКА - Краснодар 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ЦСКА
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      СербияВладимир Ивич
      История личных встреч
      10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 9 ЦСКА4 : 1Краснодар
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Краснодар1 : 0ЦСКА
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 0Краснодар
      08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 1Краснодар
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
      07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
      27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
      28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
      28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 2Краснодар
      Текстовая трансляция
      {timer}
      0'
      В интервью «Чемпионату» Джон Кордоба рассказал о работе с новым тренером «Краснодара» Ивичем и объяснил, почему зимой не уехал в Европу. Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко0'Ровно 15 лет назад Сергей Галицкий зарегистрировал собственный футбольный клуб. Вспоминаем главные события в истории команды. «Краснодару» — 15 лет. Чего достиг клуб Галицкого за такой немалый срок?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М611
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород610
      4 Химки62
      Группа B
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М613
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов612
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит611
      4 Факел60
      Группа C
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М610
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов69
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат69
      4 Оренбург68
      Группа D
      КомандаИО
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал614
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА613
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М67
      4 Сочи62

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close