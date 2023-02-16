Мидтьюлланн - Спортинг 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
23 Февраля 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Спортинг, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Альберт Капельяс
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|16.02.2023
|Лига Европы
|1/16 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед23.02
Барселона
0
0
2
2
A05
| Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс0 : 0
Унион
Унион23.02
Аякс
0
0
0
0
A04
| Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр2 : 1
Ренн
Ренн23.02
Шахтёр
1
0
2
1
A08
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург1 : 0
Рома
Рома23.02
Ред Булл Зальцбург
1
0
1
0
A02
| Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус1 : 1
Нант
Нант23.02
Ювентус
0
0
1
1
A07
| Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья3 : 0
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен23.02
Севилья
1
0
3
0
A03
| Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг1 : 1
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн23.02
Спортинг
0
0
1
1
A06
| Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер2 : 3
Монако
Монако23.02
Байер
0
1
2
3
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|31.05