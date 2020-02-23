Партизан - Шериф 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
23 Февраля 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Шериф, которое состоится 23 Февраля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Александар Станоевич
|Роберто Бордин
История личных встреч
|16.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Карабах (Азербайджан)
Гент (Бельгия)
Карабах1 : 0
Гент
Гент23.02
Карабах
1
0
1
0
A02
| Трабзонспор (Турция)
Базель (Швейцария)
Трабзонспор1 : 0
Базель
Базель23.02
Трабзонспор
1
0
1
0
A04
| Будё-Глимт (Норвегия)
Лех П (Польша)
Будё-Глимт0 : 0
Лех П
Лех П23.02
Будё-Глимт
0
0
0
0
A05
| Брага (Португалия)
Фиорентина (Италия)
Брага0 : 4
Фиорентина
Фиорентина23.02
Брага
0
1
0
4
A03
| Лацио (Италия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Лацио1 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж23.02
Лацио
1
0
1
0
A06
| АЕК Ларнака (Кипр)
Днепр-1 (Украина)
АЕК Ларнака1 : 0
Днепр-1
Днепр-123.02
АЕК Ларнака
1
0
1
0
A07
| Шериф (Молдавия)
Партизан (Сербия)
Шериф0 : 1
Партизан
Партизан23.02
Шериф
0
1
0
1
A08
| Лудогорец (Болгария)
Андерлехт (Бельгия)
Лудогорец1 : 0
Андерлехт
Андерлехт23.02
Лудогорец
1
0
1
0
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|07.06