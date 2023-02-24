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Эльче - Бетис 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
24 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Эльче
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Бетис, которое состоится 24 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эльче
      Эльче
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияПабло Мачин
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      15.08.2022 Испания - Примера Тур 1 Бетис3 : 0Эльче
      19.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 1Эльче
      21.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Эльче0 : 3Бетис
      04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Эльче1 : 1Бетис
      01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Бетис3 : 1Эльче
      16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 0Бетис
      20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Бетис1 : 2Эльче
      Текстовая трансляция
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      0'
      Ближайшим летом на рынок свободных агентов должно выйти большое количество крутых игроков. В списке — два чемпиона мира и лучший футболист прошлого года. Пока никто из них не продлил контракт. Две сборные футболистов, которые летом останутся без работы. Очень солидные команды!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Эльче» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона22 19 2 1 45-7 59 89.4
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22 16 3 3 46-17 51 77.3
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад22 13 4 5 32-22 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М22 12 5 5 31-17 41 62.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис22 11 4 7 29-23 37 56.1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано22 9 7 6 29-24 34 51.5
      7 Атлетик Б22 9 5 8 31-23 32 48.5
      8 Мальорка22 9 4 9 20-22 31 47.0
      9 Вильярреал22 9 4 9 24-22 31 47.0
      10 Осасуна22 8 6 8 19-21 30 45.5
      11 Жирона22 7 6 9 33-33 27 40.9
      12 Севилья22 6 7 9 24-30 25 37.9
      13 Эспаньол22 5 9 8 27-33 24 36.4
      14 Вальядолид22 7 3 12 16-30 24 36.4
      15 Сельта22 6 6 10 23-34 24 36.4
      16 Альмерия22 6 4 12 27-40 22 33.3
      17 Кадис22 5 7 10 17-35 22 33.3
      18
      Зона вылета
      		Хетафе22 5 7 10 19-28 22 33.3
      19
      Зона вылета
      		Валенсия22 5 5 12 26-27 20 30.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче22 1 6 15 15-45 9 13.6

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