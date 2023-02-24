Эльче - Бетис 24 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
24 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Бетис, которое состоится 24 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Пабло Мачин
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|15.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 3
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|16.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|20.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
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Ближайшим летом на рынок свободных агентов должно выйти большое количество крутых игроков. В списке — два чемпиона мира и лучший футболист прошлого года. Пока никто из них не продлил контракт. Две сборные футболистов, которые летом останутся без работы. Очень солидные команды!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Эльче» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|56.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|51.5
|7
|Атлетик Б
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|48.5
|8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|47.0
|9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|47.0
|10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|40.9
|12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|37.9
|13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|36.4
|14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|36.4
|15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|36.4
|16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|33.3
|17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|33.3
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|30.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
|13.6