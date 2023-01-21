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Майнц - Боруссия М 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Февраля 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
Майнц
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 24 Февраля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Майнц
      Майнц
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ДанияБо Свенссон
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      04.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М0 : 1Майнц
      03.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М1 : 1Майнц
      05.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц1 : 1Боруссия М
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия М1 : 2Майнц
      24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Боруссия М
      25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 1Майнц
      24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 3Боруссия М
      09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Боруссия М
      21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М4 : 0Майнц
      01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц0 : 0Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария21 12 7 2 61-21 43 68.3
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д21 14 1 6 44-27 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Унион21 13 4 4 35-24 43 68.3
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург21 12 4 5 34-31 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг21 11 6 4 43-26 39 61.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф21 11 5 5 42-29 38 60.3
      7 Вольфсбург21 8 6 7 38-29 30 47.6
      8 Боруссия М21 8 5 8 38-35 29 46.0
      9 Майнц21 8 5 8 33-34 29 46.0
      10 Байер21 8 3 10 35-35 27 42.9
      11 Вердер21 8 3 10 31-41 27 42.9
      12 Кёльн21 6 8 7 32-34 26 41.3
      13 Аугсбург21 7 3 11 26-36 24 38.1
      14 Штутгарт21 4 7 10 26-36 19 30.2
      15 Хоффенхайм21 5 4 12 29-40 19 30.2
      16 Бохум21 6 1 14 24-51 19 30.2
      17
      Зона вылета
      		Герта21 4 5 12 25-40 17 27.0
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0421 2 7 12 14-41 13 20.6

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