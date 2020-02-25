Волга Ул - Зенит 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия), вместимость: 10200
25 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Зенит, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Жуков
|Сергей Богданович Семак
Текстовая трансляция{timer}
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В интервью «Чемпионату» Малком признался, что проводит лучший сезон в России. «Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Волга» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|25.02
| Акрон
Торпедо М
|26.02
| Уфа
Ахмат
|26.02
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06