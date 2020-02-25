23:21 ()
Свернуть список

Волга Ул - Зенит 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия), вместимость: 10200
25 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Волга Ул
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Зенит, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волга Ул
      Ульяновск
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияСергей Николаевич Жуков
      РоссияСергей Богданович Семак
      Текстовая трансляция
      {timer}
      0'
      В интервью «Чемпионату» Малком признался, что проводит лучший сезон в России. «Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Волга» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 27.02
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 27.02
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 28.02
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		25.02
      Акрон
      Торпедо М
      		26.02
      Уфа
      Ахмат
      		26.02
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		27.02
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close