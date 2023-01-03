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Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
25 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Вест Хэм Юнайтед
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мойес
      УэльсСтивен Купер
      История личных встреч
      14.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 2 Ноттингем Форест1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      05.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест5 : 0Вест Хэм Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал23 17 3 3 51-23 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити24 16 4 4 60-24 52 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед24 15 4 5 41-28 49 68.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур24 13 3 8 44-35 42 58.3
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед23 10 11 2 35-15 41 59.4
      6 Фулхэм24 11 5 8 35-30 38 52.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион22 10 5 7 39-29 35 53.0
      8 Ливерпуль22 10 5 7 38-28 35 53.0
      9 Брентфорд23 8 11 4 37-30 35 50.7
      10 Челси23 8 7 8 23-23 31 44.9
      11 Астон Вилла23 8 4 11 28-38 28 40.6
      12 Кристал Пэлас23 6 8 9 21-31 26 37.7
      13 Ноттингем Форест23 6 7 10 18-38 25 36.2
      14 Лестер Сити23 7 3 13 36-41 24 34.8
      15 Вулверхэмптон23 6 5 12 17-32 23 33.3
      16 Эвертон23 5 6 12 17-30 21 30.4
      17 Борнмут23 5 6 12 21-44 21 30.4
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед23 5 5 13 19-29 20 29.0
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед23 4 7 12 28-39 19 27.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон23 5 3 15 19-40 18 26.1

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