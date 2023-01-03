Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
25 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Стивен Купер
История личных встреч
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|05.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|78.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|68.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|59.4
|6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|52.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|53.0
|8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|53.0
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|44.9
|11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|40.6
|12
|Кристал Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|37.7
|13
|Ноттингем Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|36.2
|14
|Лестер Сити
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|34.8
|15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|33.3
|16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|30.4
|17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|30.4
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|29.0
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|27.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|26.1