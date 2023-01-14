Кадис - Райо Вальекано 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
25 Февраля 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Райо Вальекано, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Андони Ираола
История личных встреч
|22.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 11
|5 : 1
|06.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|3 : 1
|14.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|1 : 1
|01.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|1 : 1
|28.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|0 : 0
|12.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|02.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|89.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|77.3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|62.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|11
|4
|7
|29-23
|37
|56.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|51.5
|7
|Атлетик Б
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|48.5
|8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|47.0
|9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|47.0
|10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|40.9
|12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|37.9
|13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|36.4
|14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|36.4
|15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|36.4
|16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|33.3
|17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|33.3
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|30.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|22
|1
|6
|15
|15-45
|9
|13.6