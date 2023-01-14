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Эмполи - Наполи 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
25 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 24-й тур
Эмполи
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияЛучано Спаллетти
      История личных встреч
      08.11.2022 Италия - Серия А Тур 14 Наполи2 : 0Эмполи
      24.04.2022 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи3 : 2Наполи
      12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Наполи0 : 1Эмполи
      13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
      03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Эмполи2 : 1Наполи
      02.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Наполи5 : 1Эмполи
      19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Эмполи2 : 3Наполи
      26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 0Эмполи
      31.01.2016 Италия - Серия А Тур 22 Наполи5 : 1Эмполи
      13.09.2015 Италия - Серия А Тур 3 Эмполи2 : 2Наполи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи23 20 2 1 56-15 62 89.9
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М23 15 2 6 44-27 47 68.1
      3
      Лига чемпионов
      		Рома23 13 5 5 30-19 44 63.8
      4
      Лига чемпионов
      		Милан23 13 5 5 39-30 44 63.8
      5
      Лига Европы
      		Лацио23 12 6 5 39-19 42 60.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта23 12 5 6 42-26 41 59.4
      7 Ювентус23 14 5 4 36-17 32 -15 46.4
      8 Болонья23 9 5 9 30-33 32 46.4
      9 Торино23 8 7 8 24-25 31 44.9
      10 Удинезе23 7 9 7 31-28 30 43.5
      11 Монца23 8 5 10 28-31 29 42.0
      12 Эмполи23 6 10 7 22-29 28 40.6
      13 Лечче23 6 9 8 24-26 27 39.1
      14 Фиорентина23 6 7 10 24-30 25 36.2
      15 Сассуоло23 6 6 11 26-35 24 34.8
      16 Салернитана23 5 6 12 25-44 21 30.4
      17 Специя23 4 7 12 19-39 19 27.5
      18
      Зона вылета
      		Верона23 4 5 14 20-34 17 24.6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория23 2 5 16 11-38 11 15.9
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе23 0 9 14 17-42 9 13.0

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