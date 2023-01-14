Эмполи - Наполи 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
25 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 24-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|5 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 3
|26.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 0
|31.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 22
|5 : 1
|13.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|89.9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|68.1
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|63.8
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|63.8
| 5
Лига Европы
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|60.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|59.4
|7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|-15
|46.4
|8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|46.4
|9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|44.9
|10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|43.5
|11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|42.0
|12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|40.6
|13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|39.1
|14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|36.2
|15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|34.8
|16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|30.4
|17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|27.5
| 18
Зона вылета
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|24.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
|13.0