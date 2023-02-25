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Вердер - Бохум 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
Вердер
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вердер
      Бремен
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      ГерманияОле Вернер
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      03.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 5 Бохум0 : 2Вердер
      20.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 27 Вердер3 : 2Бохум
      25.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 10 Бохум1 : 4Вердер
      25.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 29 Вердер3 : 2Бохум
      08.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум0 : 0Вердер
      03.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 2Бохум
      11.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 1 Бохум2 : 2Вердер
      03.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 24 Вердер3 : 0Бохум
      14.10.2006 Германия - Бундеслига Тур 7 Бохум0 : 6Вердер
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария21 12 7 2 61-21 43 68.3
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д21 14 1 6 44-27 43 68.3
      3
      Лига чемпионов
      		Унион21 13 4 4 35-24 43 68.3
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург21 12 4 5 34-31 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг21 11 6 4 43-26 39 61.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф21 11 5 5 42-29 38 60.3
      7 Вольфсбург21 8 6 7 38-29 30 47.6
      8 Боруссия М21 8 5 8 38-35 29 46.0
      9 Майнц21 8 5 8 33-34 29 46.0
      10 Байер21 8 3 10 35-35 27 42.9
      11 Вердер21 8 3 10 31-41 27 42.9
      12 Кёльн21 6 8 7 32-34 26 41.3
      13 Аугсбург21 7 3 11 26-36 24 38.1
      14 Штутгарт21 4 7 10 26-36 19 30.2
      15 Хоффенхайм21 5 4 12 29-40 19 30.2
      16 Бохум21 6 1 14 24-51 19 30.2
      17
      Зона вылета
      		Герта21 4 5 12 25-40 17 27.0
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0421 2 7 12 14-41 13 20.6

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