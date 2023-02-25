Вердер - Бохум 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Томас Райс
|Томас Леч
История личных встреч
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 2
|20.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 2
|25.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 4
|25.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 2
|08.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
|03.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|11.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 2
|03.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|3 : 0
|14.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|68.3
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|44-27
|43
|68.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|68.3
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|61.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|5
|5
|42-29
|38
|60.3
|7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|47.6
|8
|Боруссия М
|21
|8
|5
|8
|38-35
|29
|46.0
|9
|Майнц
|21
|8
|5
|8
|33-34
|29
|46.0
|10
|Байер
|21
|8
|3
|10
|35-35
|27
|42.9
|11
|Вердер
|21
|8
|3
|10
|31-41
|27
|42.9
|12
|Кёльн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|41.3
|13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|38.1
|14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|30.2
|15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|30.2
|16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|30.2
| 17
Зона вылета
|Герта
|21
|4
|5
|12
|25-40
|17
|27.0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|21
|2
|7
|12
|14-41
|13
|20.6