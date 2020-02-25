Визела - Бенфика 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
25 Февраля 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 22-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Бенфика, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 1
|11.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 1
|24.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|0 : 1
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|03.01.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|21
|18
|2
|1
|54-13
|56
|88.9
|2
|Порту
|21
|16
|3
|2
|48-12
|51
|81.0
|3
|Брага
|21
|16
|1
|4
|47-20
|49
|77.8
|4
|Спортинг
|21
|13
|2
|6
|43-23
|41
|65.1
|5
|Витория Гимарайнш
|21
|10
|4
|7
|19-20
|34
|54.0
|6
|Каза Пия
|21
|9
|5
|7
|18-20
|32
|50.8
|7
|Арока
|21
|8
|6
|7
|24-31
|30
|47.6
|8
|Боавишта
|21
|7
|5
|9
|24-34
|26
|41.3
|9
|Визела
|21
|7
|5
|9
|23-21
|26
|41.3
|10
|Шавиш
|21
|6
|8
|7
|21-27
|26
|41.3
|11
|Портимоненсе
|21
|8
|2
|11
|18-27
|26
|41.3
|12
|Риу Аве
|21
|6
|6
|9
|20-25
|24
|38.1
|13
|Фамаликан
|21
|7
|3
|11
|21-29
|24
|38.1
|14
|Жил Висенте
|21
|6
|5
|10
|21-28
|23
|36.5
|15
|Эшторил
|21
|6
|4
|11
|19-29
|22
|34.9
|16
|Санта-Клара
|21
|3
|6
|12
|15-29
|15
|23.8
|17
|Маритиму
|21
|3
|4
|14
|14-39
|13
|20.6
|18
|Пасуш де Феррейра
|21
|3
|3
|15
|15-37
|12
|19.0