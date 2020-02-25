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Визела - Бенфика 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
25 Февраля 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 22-й тур
Визела
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Бенфика, которое состоится 25 Февраля 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Визела
      Визела
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияАльваро Пачеко
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      02.09.2022 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 1Визела
      11.03.2022 Португалия - Примейра Тур 26 Бенфика1 : 1Визела
      24.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Визела0 : 1Бенфика
      23.11.2019 Кубок Португалии 4-й раунд Визела1 : 2Бенфика
      03.01.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Бенфика4 : 0Визела
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика21 18 2 1 54-13 56 88.9
      2 Порту21 16 3 2 48-12 51 81.0
      3 Брага21 16 1 4 47-20 49 77.8
      4 Спортинг21 13 2 6 43-23 41 65.1
      5 Витория Гимарайнш21 10 4 7 19-20 34 54.0
      6 Каза Пия21 9 5 7 18-20 32 50.8
      7 Арока21 8 6 7 24-31 30 47.6
      8 Боавишта21 7 5 9 24-34 26 41.3
      9 Визела21 7 5 9 23-21 26 41.3
      10 Шавиш21 6 8 7 21-27 26 41.3
      11 Портимоненсе21 8 2 11 18-27 26 41.3
      12 Риу Аве21 6 6 9 20-25 24 38.1
      13 Фамаликан21 7 3 11 21-29 24 38.1
      14 Жил Висенте21 6 5 10 21-28 23 36.5
      15 Эшторил21 6 4 11 19-29 22 34.9
      16 Санта-Клара21 3 6 12 15-29 15 23.8
      17 Маритиму21 3 4 14 14-39 13 20.6
      18 Пасуш де Феррейра21 3 3 15 15-37 12 19.0

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