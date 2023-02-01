Акрон - Торпедо М 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 1565
26 Февраля 2023 года в 12:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Торпедо М, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 0
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|1 : 0
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 1
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|25.02
| Акрон
Торпедо М
|26.02
| Уфа
Ахмат
|26.02
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06