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Уфа - Ахмат 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
26 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Уфа
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Ахмат, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уфа
      Уфа
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияАрслан Шарапутдинович Халимбеков
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      27.02.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат2 : 1Уфа
      31.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 0Ахмат
      10.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа3 : 0Ахмат
      07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 0Уфа
      25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат3 : 1Уфа
      07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 1Уфа
      05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа0 : 1Ахмат
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Уфа0 : 1Ахмат
      02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат2 : 1Уфа
      25.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат2 : 1Уфа
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 27.02
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 27.02
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 28.02
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		25.02
      Акрон
      Торпедо М
      		26.02
      Уфа
      Ахмат
      		26.02
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		27.02
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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