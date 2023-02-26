Уфа - Ахмат 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
26 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Ахмат, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Арслан Шарапутдинович Халимбеков
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|27.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|3 : 0
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|25.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|25.02
| Акрон
Торпедо М
|26.02
| Уфа
Ахмат
|26.02
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06