Альмерия - Барселона 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
26 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Барселона, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|05.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0
|08.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 30
|4 : 0
|08.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 2
|03.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 26
|4 : 1
|28.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|09.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|02.02.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 3
|26.01.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|20.11.2010
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 8
|06.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2