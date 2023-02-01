Сельта - Вальядолид 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
26 Февраля 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вальядолид, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Карлуш Карвальял
|Хосе Пачета
История личных встреч
|19.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 1
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|17.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|29.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 3
|29.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 1
|17.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 0
|26.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 2