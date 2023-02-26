Лорьян - Осер 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
26 Февраля 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Осер, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Осер
Осер
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|16.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|1 : 0
|29.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|2 : 2
|03.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|0 : 0
|17.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 26
|1 : 3
|19.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 8
|1 : 0
|11.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|07.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 2