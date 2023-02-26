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Лорьян - Осер 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
26 Февраля 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
Лорьян
Осер

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Осер, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Осер
Осер
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
16.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Осер1 : 3Лорьян
13.12.2019 Франция - Лига 2 Тур 18 Лорьян1 : 0Осер
29.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Лорьян2 : 2Осер
03.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Осер0 : 0Лорьян
17.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 26 Лорьян1 : 3Осер
19.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 8 Осер1 : 0Лорьян
11.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 23 Осер1 : 1Лорьян
21.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 7 Лорьян1 : 1Осер
29.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 2Осер
07.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 1 Осер2 : 2Лорьян

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