Аяччо - Труа 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
26 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Труа, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аяччо
Аяччо
Труа
Труа
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Патрик Киснорбо
История личных встреч
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|27.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 27
|1 : 0
|31.10.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 9
|0 : 4
|21.12.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 19
|2 : 1
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 38
|0 : 0
|27.07.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 1
|0 : 1
|13.01.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 20
|1 : 2
|05.08.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 2
|2 : 1
|11.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|15.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 2