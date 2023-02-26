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Аяччо - Труа 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
26 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Аяччо
Труа

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Труа, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Австралия Патрик Киснорбо
История личных встреч
16.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 11 Труа1 : 1Аяччо
27.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Труа1 : 0Аяччо
31.10.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Аяччо0 : 4Труа
21.12.2019 Франция - Лига 2 Тур 19 Труа2 : 1Аяччо
17.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 38 Труа0 : 0Аяччо
27.07.2018 Франция - Лига 2 Тур 1 Аяччо0 : 1Труа
13.01.2017 Франция - Лига 2 Тур 20 Труа1 : 2Аяччо
05.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 2 Аяччо2 : 1Труа
11.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 36 Аяччо0 : 1Труа
15.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 18 Труа3 : 2Аяччо

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