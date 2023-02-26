Нант - Ренн 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
26 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Бруно Женезио
История личных встреч
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|79.2
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|72.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|69.4
| 4
Лига Европы
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|68.1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|59.7
|6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|56.9
|7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|54.2
|8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|52.8
|9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|48.6
|10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|47.2
|11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|44.4
|12
|Клермон
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|41.7
|13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|38.9
|14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|36.1
|15
|Страсбург
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|29.2
|16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|27.8
| 17
Зона вылета
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|26.4
| 18
Зона вылета
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|25.0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
|13.9