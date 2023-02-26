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Монако - Ницца 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
26 Февраля 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Монако
Ницца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      Ницца
      Ницца
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      ШвейцарияЛюсьен Фавр
      История личных встреч
      04.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца0 : 1Монако
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Монако1 : 0Ницца
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 2Монако
      08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
      03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Ницца
      08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Монако
      07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Монако
      24.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако3 : 1Ницца
      24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ницца2 : 0Монако
      16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако1 : 1Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ24 18 3 3 59-23 57 79.2
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель24 16 4 4 48-22 52 72.2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако24 15 5 4 53-31 50 69.4
      4
      Лига Европы
      		Ланс24 14 7 3 38-19 49 68.1
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн24 13 4 7 44-28 43 59.7
      6 Лилль24 12 5 7 43-31 41 56.9
      7 Лорьян24 11 6 7 38-35 39 54.2
      8 Ницца24 10 8 6 30-21 38 52.8
      9 Лион24 10 5 9 36-27 35 48.6
      10 Реймс24 7 13 4 30-26 34 47.2
      11 Тулуза24 9 5 10 41-42 32 44.4
      12 Клермон24 8 6 10 24-33 30 41.7
      13 Нант24 6 10 8 25-29 28 38.9
      14 Монпелье24 8 2 14 35-45 26 36.1
      15 Страсбург24 4 9 11 29-42 21 29.2
      16 Брест24 4 8 12 25-40 20 27.8
      17
      Зона вылета
      		Труа24 4 7 13 33-53 19 26.4
      18
      Зона вылета
      		Осер24 4 6 14 21-48 18 25.0
      19
      Зона вылета
      		Аяччо24 5 3 16 18-45 18 25.0
      20
      Зона вылета
      		Анже24 2 4 18 20-50 10 13.9

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