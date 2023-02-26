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Витесс - Аякс 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
26 Февраля 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Витесс
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Аякс, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Леч
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      История личных встреч
      09.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Аякс2 : 2Витесс
      15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Витесс2 : 2Аякс
      09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс5 : 0Витесс
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс5 : 0Витесс
      16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Витесс1 : 3Аякс
      18.04.2021 Кубок Нидерландов Финал Аякс2 : 1Витесс
      26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Аякс2 : 1Витесс
      12.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Витесс0 : 3Аякс
      03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Витесс2 : 2Аякс
      23.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Аякс4 : 2Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2249
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2246
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2244
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2243
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2240
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2337
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2337
      8 Херенвен2230
      9 Валвейк2229
      10 НЕК Неймеген2227
      11 Фортуна2226
      12 Гоу Эхед Иглс2225
      13 Витесс2223
      14 Волендам2220
      15 Эксельсиор2220
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2217
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2214
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2213

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