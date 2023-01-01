ПСВ Эйндховен - Твенте 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
26 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Рон Янс
История личных встреч
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 3
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|5 : 2
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|3 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 1
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 1
|27.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 2
|05.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|4 : 3
|06.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|49
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|22
|46
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|22
|44
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|22
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|37
|8
|Херенвен
|22
|30
|9
|Валвейк
|22
|29
|10
|НЕК Неймеген
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Гоу Эхед Иглс
|22
|25
|13
|Витесс
|22
|23
|14
|Волендам
|22
|20
|15
|Эксельсиор
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|22
|13