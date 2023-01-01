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ПСВ Эйндховен - Твенте 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
26 Февраля 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Твенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Твенте
      Энсхеде
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыРон Янс
      История личных встреч
      03.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Твенте2 : 1ПСВ Эйндховен
      02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Твенте3 : 3ПСВ Эйндховен
      30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен5 : 2Твенте
      06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 ПСВ Эйндховен3 : 0Твенте
      22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
      26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 1Твенте
      03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
      27.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Твенте0 : 2ПСВ Эйндховен
      05.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен4 : 3Твенте
      06.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Твенте2 : 2ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2249
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2246
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2244
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2243
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2240
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2337
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2337
      8 Херенвен2230
      9 Валвейк2229
      10 НЕК Неймеген2227
      11 Фортуна2226
      12 Гоу Эхед Иглс2225
      13 Витесс2223
      14 Волендам2220
      15 Эксельсиор2220
      16
      Стыковая зона
      		Эммен2217
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2214
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2213

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