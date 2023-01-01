Рейнджерс - Селтик 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
26 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Шотландия - Кубок лиги, Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Майкл Бил
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 0
|01.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|1 : 1
|17.04.2022
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|03.04.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 32
|1 : 2
|02.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 0
|29.08.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 0
|02.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|4 : 1
|18.04.2021
|Кубок Шотландии
|4-й раунд
|2 : 0
|21.03.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 32
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| Рейнджерс
Куин-оф-зе-Саут
|3 : 1
A02
| Партик Тисл
Арброт
|1 : 0
A03
| Эннан Атлетик
Абердин
|1 : 4 ДВ
A04
| Данди
Фалкирк
|3 : 0
A05
| Ливингстон
Данди Юнайтед
|1 : 2
A06
| Мазервелл
Инвернесс Каледониан
|4 : 0
A07
| Росс Каунти
Селтик
|1 : 4
A08
| Хартс
Килмарнок
|0 : 1
1/4 финала
|Метка
QF1
| Килмарнок
Данди Юнайтед
|2 : 1
QF2
| Мазервелл
Селтик
|0 : 4
QF3
| Абердин
Партик Тисл
|4 : 1
QF4
| Рейнджерс
Данди
|1 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Селтик
Килмарнок
|2 : 0
SF2
| Рейнджерс
Абердин
|2 : 1 ДВ
Финал
|Метка
F
| Рейнджерс
Селтик
|26.02