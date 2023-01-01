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Рейнджерс - Селтик 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
26 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Шотландия - Кубок лиги, Финал
Рейнджерс
Селтик

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 26 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго
      Селтик
      Глазго
      Главные тренеры
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      АнглияМайкл Бил
      АвстралияАнгелос Постекоглу
      История личных встреч
      02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Тур 20 Рейнджерс2 : 2Селтик
      03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Тур 6 Селтик4 : 0Рейнджерс
      01.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Селтик1 : 1Рейнджерс
      17.04.2022 Кубок Шотландии 1/2 финала Селтик1 : 2 ДВРейнджерс
      03.04.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Рейнджерс1 : 2Селтик
      02.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Селтик3 : 0Рейнджерс
      29.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс1 : 0Селтик
      02.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Рейнджерс4 : 1Селтик
      18.04.2021 Кубок Шотландии 4-й раунд Рейнджерс2 : 0Селтик
      21.03.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Селтик1 : 1Рейнджерс
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A01
      		 Рейнджерс
      Куин-оф-зе-Саут
      		3 : 1
      A02
      		 Партик Тисл
      Арброт
      		1 : 0
      A03
      		 Эннан Атлетик
      Абердин
      		1 : 4 ДВ
      A04
      		 Данди
      Фалкирк
      		3 : 0
      A05
      		 Ливингстон
      Данди Юнайтед
      		1 : 2
      A06
      		 Мазервелл
      Инвернесс Каледониан
      		4 : 0
      A07
      		 Росс Каунти
      Селтик
      		1 : 4
      A08
      		 Хартс
      Килмарнок
      		0 : 1
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Килмарнок
      Данди Юнайтед
      		2 : 1
      QF2
      		 Мазервелл
      Селтик
      		0 : 4
      QF3
      		 Абердин
      Партик Тисл
      		4 : 1
      QF4
      		 Рейнджерс
      Данди
      		1 : 0
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Селтик
      Килмарнок
      		2 : 0
      SF2
      		 Рейнджерс
      Абердин
      		2 : 1 ДВ
      Финал
      Метка
      F
      		 Рейнджерс
      Селтик
      		26.02

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