Звезда СПб - Пари Нижний Новгород 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кировец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
27 Февраля 2023 года в 14:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Звезда СПб - Пари Нижний Новгород, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Кировец (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Артём Сергеевич Горлов
Текстовая трансляция
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Перед началом сезона в Кубке России изменился регламент, и многие до сих пор окончательно в нём не разобрались. Давайте вспомним, кто и с кем будет играть. В регламенте Кубка России до сих пор путаются. Вот как всё работает0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06