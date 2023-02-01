Спартак М - Локомотив 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
27 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06