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Спартак М - Локомотив 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
27 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Спартак М
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      22.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М0 : 1Спартак М
      12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 17 Локомотив М1 : 2Спартак М
      18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Спартак М1 : 0Локомотив М
      02.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М1 : 0Спартак М
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Спартак М1 : 1Локомотив М
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М2 : 0Спартак М
      23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 1Локомотив М
      08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 1Локомотив М
      05.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Локомотив М0 : 3Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Мы проанализировали четыре трансферных окна. Произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше. Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год0'Дерби «Спартака» и «Локо» в Москве получилось холодным — даже Джикия сказал, что расстроился дате матча. Футбол в России в мороз — мучение для всех. Может, пора пересмотреть регламент?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени. В первом матче победил «Спартак» — 1:0.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 27.02
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 27.02
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 28.02
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		27.02
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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