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Вильярреал - Хетафе 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Вильярреал
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Хетафе, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      ИспанияУнаи Эмери
      ИспанияЭнрике Сетьен
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      28.08.2022 Испания - Примера Тур 3 Хетафе0 : 0Вильярреал
      16.04.2022 Испания - Примера Тур 32 Хетафе1 : 2Вильярреал
      07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал1 : 0Хетафе
      02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 0Хетафе
      08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Хетафе1 : 3Вильярреал
      08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 3Вильярреал
      21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Вильярреал1 : 0Хетафе
      18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Хетафе2 : 2Вильярреал
      12.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал1 : 2Хетафе
      25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Вильярреал1 : 0Хетафе
      Текстовая трансляция
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      Диего Симеоне застрял между прошлым и будущим. Самый высокооплачиваемый тренер мира не изменил философию «Атлетико». Им лучше расстаться0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона23 19 2 2 45-8 59 85.5
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид23 16 4 3 47-18 52 75.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад23 13 4 6 32-23 43 62.3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М23 12 6 5 32-18 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Бетис23 12 4 7 32-25 40 58.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано23 9 7 7 29-25 34 49.3
      7 Осасуна23 9 6 8 22-23 33 47.8
      8 Атлетик Б23 9 5 9 33-26 32 46.4
      9 Мальорка23 9 4 10 21-24 31 44.9
      10 Вильярреал22 9 4 9 24-22 31 47.0
      11 Жирона23 8 6 9 36-35 30 43.5
      12 Эспаньол23 6 9 8 29-34 27 39.1
      13 Сельта23 7 6 10 26-34 27 39.1
      14 Альмерия23 7 4 12 28-40 25 36.2
      15 Севилья23 6 7 10 26-33 25 36.2
      16 Кадис23 6 7 10 18-35 25 36.2
      17 Вальядолид23 7 3 13 16-33 24 34.8
      18
      Зона вылета
      		Валенсия23 6 5 12 27-27 23 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе22 5 7 10 19-28 22 33.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче23 1 6 16 17-48 9 13.0

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